Google представит складной смартфон

Инсайдер: Google анонсирует свой первый смартфон со складным дисплеем в июне

Раскрыты сроки анонса первого складного смартфона от Google. Об этом сообщает немецкое издание WinFuture.

По словам автора тематического медиа и инсайдера Роланда Квандта, американская компания готова выйти на рынок складных устройств. Согласно информации специалиста, Google представит складной телефон на второй неделе июня.

Также автор рассказал, что Google и ее партнер по производству складных дисплеев Samsung ускорили производство аппаратов, чтобы успеть к июньскому выпуску. Роланд Квандт отметил, что девайс будет иметь 256 гигабайт встроенной памяти и поставляться в черном, белом и темно-сером цветах. Судя по ранним слухам, устройство получит процессор Google Tensor и два экрана — диагональю 7,69 и 5,79 дюймов.

Инсайдер рассказал, что ориентировочная стоимость первого складного смартфона, который может получить название Google Pixel, составит 1800 долларов или около 137 тысяч рублей. 10 мая американский IT-гигант проведет регулярную конференцию Google I\O, на которой может поделиться некоторыми подробностями о будущем релизе.

Впервые информация о том, что Google запланировала выпуск складного смартфона, прозвучала в середине 2021 года. В мае 2022-го стало известно, что корпорация заморозила разработку гаджета.