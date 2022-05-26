Google повторно заморозила проект складного смартфона

The Elec: Google снова отказалась от разработки складного смартфона

Google повторно отказалась от идеи выпустить смартфон со складным корпусом. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Как стало известно источникам, в американской компании снова заморозили проект по разработке складного телефона. Аппарат фигурировал в отчетах инсайдеров под условным названием Pixel Notepad. По словам специалистов, решение Google не означает полный отказ от идеи создания девайса, однако до конца 2022 году аппарат точно не появится.

Знакомые с ситуацией источники отметили, что возглавляющие проект по разработке футуристического смартфона менеджеры остались недовольны гаджетом: «устройство не оправдало ожиданий». Судя по всему, концептуальный девайс оказался недостаточно качественным, чтобы конкурировать с телефонами других производителей.

Журналисты издания 9to5Google предположили, что в компании не смогли решить проблему гибкого экрана. Также складные аппараты — в отличие от телефонов с привычным форм-фактором — не отличаются долговечностью. Специалисты предположили, что в компании посчитали риск провала нового смартфона слишком высоким.

В ноябре прошлого года аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг заявил, что Google отказалась от идеи выпустить складной смартфон. По словам инсайдера, в американской компании посчитали, что складной девайс под их брендом проиграет конкуренцию на рынке.