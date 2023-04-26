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12:42, 26 апреля 2023Россия

В Петербурге на повестках для срочников заметили предупреждение

Mash: в Петербурге срочникам начали раздавать повестки с предупреждением

Фото: Telegram-канал Mash

В Санкт-Петербурге на повестках, которые начали раздавать срочникам, заметили предупреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, в нем говорится об ограничительных мерах, которые могут затронуть призывников, в случае игнорирования повестки.

Срочникам об ограничениях напоминает красный штамп, который ставят на повестках в Петербурге на видном месте.

Согласно обновленному закону об электронных повестках, при неявке в военкомат в течение 20 дней призывнику-уклонисту запрещается брать кредиты, займы, регистрировать недвижимость, ИП, транспорт и управлять автомобилями.

20 апреля военком Санкт-Петербурга Сергей Качковский рассказал о начале тестовой рассылки электронных повесток. Он пояснил, что тестовые повестки приходят в личный кабинет на портале «Госуслуги». Прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС, отметил тогда Качковский.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно документу, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

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Анна Щербакова
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