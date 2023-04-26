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06:59, 26 апреля 2023Интернет и СМИ

В Германии привели простой пример провала санкций против России

Wirtschaftswoche: Запад просчитался в стремлении приземлить авиапарк России санкциями
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Активное воздушное движение над РФ показывает, что страны Запада просчитались, надеясь «приземлить» российский авиапарк с помощью санкций — введенные ограничительные меры не сказались на нем. Такие выводы привел немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Журналисты издания проанализировали данные портала мониторинга полетов Flightradar24 за прошедший год. Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показало существенных изменений.

Wirtschaftswoche отмечает, надежды западных стран основывалась на том, что три четверти парка гражданской авиации России производится в ЕС, США или Канаде. Однако, как и в других областях, решимость и возможности России были недооценены. В качестве примера авторы статьи приводя то, как президент РФ Владимир Путин в короткие сроки одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их перерегистрацию в своей стране.

Запчасти для самолетов, как отмечает издание, Россия может получать по неофициальных каналам либо из третьих стран: Казахстана, Турции или Узбекистана.

Ранее в России анонсировали первый полет импортозамещенного Sukhoi Superjet — SSJ New. По словам главы Ульяновского конструкторского бюро приборостроения (УКБП), которое входит в госкорпорацию «Ростех», Александра Войта, он состоится в мае.

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Екатерина Подвигина
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