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20:54, 26 апреля 2023Наука и техника

В мире зафиксировали снижение распространенности Helicobacter pylori за 40 лет

Зафиксировано мировое снижение распространенности вызывающей гастрит бактерии за 40 лет

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Международная команда ученых из Школы клинической медицины Гонконгского университета (HKUMed) и Медицинского колледжа Бейлора в США зафиксировала за последние 40 лет мировое снижение распространенности Helicobacter pylori — бактерии, вызывающей гастрит. Результаты двух исследований опубликованы в авторитетных научных журналах The Lancet Gastroenterology & Hepatology и Nature Communications.

Известно, что H. pylori — основная причина рака желудка, язвенной болезни и гастрита. По оценкам, около 50 процентов населения планеты являются носителями этой бактерии. Чтобы проследить эпидемиологическую тенденцию инфицирования, специалисты провели систематический обзор и мета-анализ, проанализировав 224 исследования из 71 страны.

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Оказалось, что глобальная распространенность H. pylori снизилась с 58,2 процента за 1980-1990 годы до 43,1 процента в период 2011-2022 годов. В среднем, сокращение числа зараженных уменьшалось примерно на 0,39-0,83 процентов в год. Особенно выраженное снижение фиксируется в последнее десятилетие (2010-2020 годы) в Африке, Северной и Южной Америке, Европе, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

При этом в другой работе удалось выяснить, что сочетание антибиотиков и кислотосупрессивной терапии может существенно снизить риск последующего развития рака желудка, а также осложнений язвенной болезни. Употребление антибактериальных препаратов в целях лечения Helicobacter pylori может воздействовать на только на бактериальный биом, но и на виром — совокупность вирусов, живущих в кишечнике.

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Елена Апазиди
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