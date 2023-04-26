Названо условие для признания терактом поджога РЦНК

Примаков: поджог РЦНК в Никосии признают терактом, если в здание бросили коктейль Молотова

Поджог Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии признают терактом при том условии, если в здание бросили коктейль Молотова. Такое условие назвал глава Россотрудничества Евгений Примаков, его слова приводит РИА Новости.

«Естественно, мы обращаемся в правоохранительные органы. Видеозаписи [с камер наблюдения] смотрим, все полиции передадим. Мы не знаем точно, был ли это "коктейль Молотова". Если подтвердится, что это "коктейль Молотова", это типичный теракт», — сказал он.

По его словам, центр активно работает на Кипре, хотя там происходили разные эксцессы до этого инцидента. Он также выразил надежду, что всех злоумышленников найдут.

Здание Русского дома загорелось после того как, по сообщению очевидцев, неизвестные бросили в него коктейли Молотова. Уточняется, что пожар ликвидирован, на месте работает полиция.