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14:10, 26 апреля 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка

Онколог Отис Броули: шашлык с обугленной корочкой повышает риск развития рака

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

Американский онколог Отис Броули предупредил, что распространенная ошибка при приготовлении шашлыка повышает риск развития рака. Его мнение приводит издание HuffPost.

По словам врача, в обугленной корочке, которая появляется, когда мясо жарят на мангале, сковороде или гриле, содержатся опасные для здоровья вещества. «В корочке образуются гетероциклические ароматические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые являются известными канцерогенами», — объяснил Броули. При употреблении таких соединений растет вероятность заболеть раком.

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Онколог добавил, что обугленная корочка делает потенциально опасным любое мясо, в том числе рыбу и курятину, которые обычно считаются диетическими и более полезными. По его словам, это не означает, что люди должны исключить из рациона шашлык. Вместо этого он посоветовал тщательно следить за степенью прожарки мяса и не допускать появления обугленной корочки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина и шеф-повар Дмитрий Табаков рассказали, как вкусно приготовить шашлык и не отравиться. По мнению Соломатиной, мариновать мясо лучше самостоятельно, так как, приобретая готовый набор для шашлыка в маринаде, велик риск нарваться на некачественный продукт.

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Екатерина Улитина
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