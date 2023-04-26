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09:34, 26 апреля 2023Россия

В школе Москвы ученица выпила 50 обезболивающих из-за боязни пробного экзамена

SHOT: семиклассница выпила 50 обезболивающих в школе Москвы из-за боязни сдавать экзамен

 Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

В одной из школ Москвы ученица седьмого класса выпила 50 обезболивающих, так как боялась сдавать экзамен. О происшествии в Гольяново сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, семиклассница взяла с собой в школу таблетки. В тот день ученики писали пробный экзамен по английскому языку — девочка настолько переволновалась, что выпила почти всю упаковку лекарств.

Семикласснице стало плохо, ее классный руководитель вызвал врачей. Пострадавшую доставили в детскую больницу с острым отравлением. Известно, что школьницу в образовательном учреждении характеризуют положительно, она воспитывается в многодетной семье. В настоящее время выясняется, почему девочка так переживала перед экзаменом, сотрудники правоохранительных органов проверяют ее родителей.

Ранее студентка Ставропольского государственного пединститута умерла во время экзамена. По словам губернатора Владимира Владимирова, смерть россиянки наступила в силу естественных причин.

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Анастасия Шейкина
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