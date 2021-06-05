Российская студентка умерла во время экзамена

Студентка Ставропольского государственного пединститута пединститута умерла во время экзамена. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Трагедия произошла в поселке Иноземцево. По предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, отметил глава региона.

«Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана», — написал Владимиров.

В августе прошлого года учащийся третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге умер во время сдачи норматива по бегу. Врачи пытались оказать ему помощь, но российский курсант скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Курсант был родом из Барнаула и учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета.