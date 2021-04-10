Российский школьник умер после урока физкультуры

В Чувашии следователи начали проводить проверку после того, как 15-летний школьник умер после урока физкультуры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.

В управлении сообщили, что российский подросток скончался 10 апреля около 13:00 в школе города Новочебоксарска. «По предварительным данным следствия, у ребенка были проблемы со здоровьем», — отметили в ведомстве.

Сейчас следователи осматривает место, назначена медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти. Специалисты выяснят, мог ли школьник по состоянию здоровья заниматься физкультурой, и дадут оценку действиям сотрудников школы.

В августе прошлого года учащийся третьего курса Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге умер во время сдачи норматива по бегу. Врачи пытались оказать ему помощь, но российский курсант скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Курсант был родом из Барнаула и учился на кафедре оптико-электронных средств контроля 5-го факультета.