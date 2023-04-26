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12:35, 26 апреля 2023Бывший СССР

В ЕС захотели ввести безвиз с Арменией

Шведский депутат Седер предложил ввести безвизовый въезд в ЕС для граждан Армении

Фото: Bob Strong / Reuters

Член риксдага (парламента Швеции) Бьорн Седер предложил главе МИД страны Тобиасу Билльстрему выступить с инициативой о введении безвизового въезда на территорию Европейского союза (ЕС) для граждан Армении. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение сообщает RT.

По словам депутата, Армения «все больше разворачивается к Западу» и «желает разорвать связи с Россией», а введение безвиза позволит республике сблизиться с Евросоюзом. «В настоящее время существуют большие возможности для присоединения Армении к Европе и принятия страны в европейскую семью, к которой она принадлежит», — добавил парламентарий.

В январе ЕС согласовал создание в Армении своей мониторинговой миссии (EUMA). Ее мандат рассчитан на два года, она будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Евросоюзу. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, учреждение EUMA на территории республики открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе.

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Алевтина Запольская
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