В ЕС захотели ввести безвиз с Арменией

Шведский депутат Седер предложил ввести безвизовый въезд в ЕС для граждан Армении

Член риксдага (парламента Швеции) Бьорн Седер предложил главе МИД страны Тобиасу Билльстрему выступить с инициативой о введении безвизового въезда на территорию Европейского союза (ЕС) для граждан Армении. Об этом со ссылкой на соответствующее обращение сообщает RT.

По словам депутата, Армения «все больше разворачивается к Западу» и «желает разорвать связи с Россией», а введение безвиза позволит республике сблизиться с Евросоюзом. «В настоящее время существуют большие возможности для присоединения Армении к Европе и принятия страны в европейскую семью, к которой она принадлежит», — добавил парламентарий.

В январе ЕС согласовал создание в Армении своей мониторинговой миссии (EUMA). Ее мандат рассчитан на два года, она будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Евросоюзу. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, учреждение EUMA на территории республики открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе.