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20:24, 26 апреля 2023Мир

В России назвали терактом поджог здания РЦНК в Никосии

Глава Россотрудничества: Россия квалифицирует поджог здания РЦНК в Никосии как теракт
Фото с места событий

Фото с места событий. Фото: Андрей Суржанский / ТАСС

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24» назвал терактом поджог здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии.

«Мы квалифицируем это как теракт, поскольку это нападение на гражданское, мирное здание явно с целью не только нанести ущерб, но и запугать и наших сотрудников, и людей, которые приходят в этот культурный центр», — отметил он.

Примаков рассказал, что, по предварительным данным, случившееся связывают с «украинской деятельностью». Он отметил, что вскоре после поджога в одном из зданий, находящемся неподалеку от РЦНК, из окна был вывешен флаг республики.

«Я считаю, что это своего рода подпись. Даже если это не те самые люди, которые совершили этот теракт, но некая украинская гордость в этом была», — убежден глава Россотрудничества.

Пожар в здании РЦНК в Никосии произошел 26 апреля. Очевидцы утверждали, что он начался после того, как неизвестные бросили в здание коктейли Молотова. После этого Примаков заявил, что случившееся признают терактом, если информация про коктейли Молотова подтвердится.

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Полина Матюхина
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