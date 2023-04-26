В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины вечером 26 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В частности, сигнал прозвучал в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

21 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Сирены начали звучать в 18:25 по московскому времени. Первыми их услышали жители Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой областей и Киева. Через две минуты предупредительные сигналы распространились по всем украинским регионам.

Также 13 апреля по всей Украине объявили воздушную тревогу. По данным издания «Страна.ua», причиной мог стать вылет самолетов-носителей ракет «Кинжал» Военно-космических сил России.