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05:31, 26 апреля 2023Путешествия

Турист поспорил с другим отдыхающим о политике и отрезал ему ухо

На Майорке турист поспорил с другим отдыхающим, отрезал ему мочку уха и избежал наказания

Фото: Neil Hall / Reuters

На Майорке британский турист поспорил со своим соотечественником о политике и отрезал ему мочку уха. Об этом сообщает местное издание Ultima Hora.

Инцидент произошел утром 25 апреля в отеле на пляже Кала-Эгос. Уточняется, что 35-летний отдыхающий напал на другого мужчину с разбитым стеклом в руках. Полицейские прибыли на место происшествия после того, как получили сообщение о том, что один из постояльцев сильно пострадал и истекает кровью.

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Потерпевший не смог давать показания из-за сильного алкогольного опьянения, однако его жена рассказала правоохранителям о случившемся. Спустя несколько часов им удалось найти нападавшего по кровавым следам на полу, но злоумышленнику удалось избежать наказания.

Его не стали арестовывать, а лишь потребовали заплатить залог в размере семи тысяч евро (около 626 тысяч рублей), чтобы получить паспорт и вернуться на родину. Жертву отвезли в больницу, однако неизвестно, удалось ли врачам пришить ему мочку уха.

Ранее сообщалось, что в Намибии на российскую пару напали грабители с пистолетами: туристы отправились в пустыню вместе с гидом, чтобы сделать фото, однако по дороге их машина застряла в песке. Через некоторое время к ним приблизился другой автомобиль, пассажиры которого направили на путешественников огнестрельное оружие и потребовали отдать все ценные вещи.

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Зарина Дзагоева
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