Появилось видео возвращения 40 российских военных из украинского плена

Минобороны опубликовало видео возвращения 40 российских военных из украинского плена

Минобороны опубликовало видео возвращения 40 российских военнослужащих из украинского плена. Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в среду, 26 апреля.

На кадрах видно, как группа россиян едет в автобусе. Некоторые из них ранены, кто-то плачет. Им выдают пакеты с едой и горячим напитком в термосе — в дорогу.

26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 40 россиян, которым, по данным Минобороны, «грозила смертельная опасность». Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России их доставят в Москву для лечения и последующей реабилитации.

До этого обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной проводился 10 апреля. Тогда на родину вернулись более ста бойцов.