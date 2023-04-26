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17:25, 26 апреля 2023Россия

Появилось видео возвращения 40 российских военных из украинского плена

Минобороны опубликовало видео возвращения 40 российских военных из украинского плена

Минобороны опубликовало видео возвращения 40 российских военнослужащих из украинского плена. Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в среду, 26 апреля.

На кадрах видно, как группа россиян едет в автобусе. Некоторые из них ранены, кто-то плачет. Им выдают пакеты с едой и горячим напитком в термосе — в дорогу.

26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 40 россиян, которым, по данным Минобороны, «грозила смертельная опасность». Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России их доставят в Москву для лечения и последующей реабилитации.

До этого обмен пленными военнослужащими между Россией и Украиной проводился 10 апреля. Тогда на родину вернулись более ста бойцов.

Евгения Куликова
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