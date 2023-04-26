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16:36, 26 апреля 2023Россия

Стала известна судьба освобожденных из украинского плена российских военных

Освобожденных российских военнослужащих самолетами доставят в Москву для лечения

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Освобожденных из украинского плена российских военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации ВКС будут доставлены в Москву для лечения и последующей реабилитации. Об их дальнейшей судьбе сообщила пресс-служба Министерства обороны в своем Telegram-канале.

Всем им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее стало известно, что 26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 40 россиян, которым, по данным оборонного ведомства, «грозила смертельная опасность».

10 апреля Минобороны заявило о возвращении из плена 106 российских военных. Позже была опубликована видеозапись с ними. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, после курса реабилитации они смогут вернуться к своим родным.

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Евгения Куликова
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