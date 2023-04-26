ЕС утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

Совет Евросоюза утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

Совет Европейского союза (ЕС) принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030». Изменения предусматривают резкое сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году. Об этом пишет «Коммерсант».

Для достижений целей и в дальнейшем углеродной нейтральности ЕС намерен сократить продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой на территорию Евросоюза продукции. Для собственных предприятий ЕС собирается последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. К 2026 году их число должно сократиться на 2,5 процента, а к 2034 году от них планируется отказаться вовсе.

Наращивание темпов реализации данного плана объясняется также последствиями специальной военной операции на Украине — в частности, энергокризисом 2022 года, который, как считается, делает ускоренный зеленый энергопереход для ЕС фактически безальтернативным.

