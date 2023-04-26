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21:32, 26 апреля 2023Россия

Кадыров встретился с главой Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с главой Росгвардии Виктором Золотовым
Виктор Золотов и Рамзан Кадыров

Виктор Золотов и Рамзан Кадыров. Фото: @RKadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что встретился с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

«Обсудили ряд тем актуальной повестки, которые требовали решения и совета главы Росгвардии», — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что каждый разговор с Золотовым «всегда конструктивный, полезный и плодотворный».

Кроме того, глава Чечни сообщил, что встретился с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

Ранее Рамзан Кадыров встретился с бизнесменом и основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. По словам политика, они обсудили «очень горячие вопросы международного характера».

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Марина Совина
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