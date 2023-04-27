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10:51, 27 апреля 2023Бывший СССР

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии госпитализировали

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Бабарико госпитализировали

Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / ТАСС

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико госпитализировали. Об этом сообщает штаб политика.

Стало известно, что его доставили в больницу города Новополоцка из колонии, где Бабарико отбывает наказание. Уточняется, что политик лежит в хирургическом отделении.

При этом другой бывший кандидат в президенты Белоруссии утверждает, что в больницу Бабарико доставили со следами избиений. Оппозиционное движение «Рабочы Рух» также пишет, что Бабарико находится в хирургии со следами избиений, его состояние оценивается как средней тяжести. «Его даже не узнали, пока не увидели фамилию поступившего», — говорится в сообщении.

В 2020 году Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента Белоруссии. Его называли главным соперником Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. Бывшего главу Белгазпромбанка вместе с сыном задержали за два месяца до голосования, когда они ехали в Центризбирком сдать необходимые для выдвижения в кандидаты подписи.

В июне 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, признав его виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». Политик отрицает свою вину.

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Алевтина Запольская
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