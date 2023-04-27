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21:46, 27 апреля 2023Спорт

«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

«Ак Барс» победил ЦСКА и сравнял счет в финальной серии плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У казанцев заброшенными шайбами отличились нападающие Артем Галимов и Вадим Шипачев. Третий гол в пустые ворота забил форвард Никита Дыняк.

Таким образом, «Ак Барс» сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Последний решающий матч за Кубок Гагарина пройдет на арене казанцев 29 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
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