Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Что стоит за ее делом?

СКР задержал блогера Елену Блиновскую за неуплату налогов на 918 миллионов рублей

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская задержана по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет России (СКР) возбудил против нее уголовное дело. Она стала третьим российским блогером, попавшим под следствие из-за сокрытия от государства своих огромных доходов.

Блиновскую задержали у границы с Белоруссией

О том, что против нее возбуждено уголовное дело, Елена Блиновская узнала накануне, 26 апреля. В тот день она выступала на бизнес-форуме AmoCRM, рассказывая о построении личного бренда.

Решив не вступать во взаимодействие с российской правоохранительной системой, Блиновская купила билет на самолет в Алматы с ранним вылетом 27 апреля.

Однако, ночью блогера предупредили о том, что силовики намерены задержать ее в московском аэропорту до отлета.

Тогда Блиновская резко сменила план, вызвав Maybach с водителем, и поехала на нем в сторону Белоруссии. Но правоохранители опередили Блиновскую — ее задержали в районе Смоленска, недалеко от государственной границы.

Блогера обвинили в неуплате налогов

По данным СКР, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса. Она занижала свои доходы, в результате чего не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц. Денежные средства блогер легализовала путем совершения финансовых операций.

Следствие считает, что в 2019-2021 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей.

Блогер, отмечают в СКР, в течение двух лет подавала в налоговую службу декларации с ложными сведениями. А все доходы от «Марафонов желаний» поступали на расчетные счета 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, находившихся на упрощенной системе налогообложения, но подконтрольных Блиновской.

Еще 43 миллиона рублей она легализовала путем их перечисления на оплату автомобиля супруга и оборудования для его фирмы, а также товаров для компании сестры мужа, выступление артиста у нее дома и проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года.

Уголовное дело против Блиновской было возбуждено СКР на основании материалов налоговой службы.

Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и управления ФСБ по Москве и Московской области. Они вместе со следователями проводят обыски в офисе и по месту жительства Блиновской.

Блиновская стала третьим популярным блогером под следствием

Еще до задержания Блиновской, в минувшем марте, фигуранткой уголовного дела стала 30-летняя Валерия Чекалина или Лерчек (Lerchek) — блогерша с многомиллионной аудиторией, создательница бренда косметики Letique, автор популярных марафонов и курсов.

Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

Вместе с мужем Чекалиной запретили пользоваться интернетом — таким образом суд перекрыл главный источник их доходов.

Затем правоохранители обратили внимание на инфлюэнсера Александру Митрошину, автора популярного курса «Инсталогия».

Она не уплатила в бюджет 120 миллионов рублей. Блогерша уехала из России в начале 2022 года. Судя по ее аккаунтам в соцсетях Митрошина осела в Дубае.

После возбуждения этих дел появилась информация, что следующей фигуранткой уголовного дела станет Блиновская. Некоторые участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман и полиция начала проверку по факту мошенничества.

Блиновская отвергла эти обвинения и заявила, что налоговики уже на протяжении года проверяют блогеров и заверила, что ей не грозят проблемы с фискальной службой.

«Марафон желаний» Блиновской

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Окончила Ярославский государственный университет имени Демидова по направлению «экономика». В 2020 году она прошла программу профпереподготовки «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса» в МГУ.

Начинала Блиновская с работы бухгалтера, затем открывала ветеринарную клинику, рекламное агентство и свадебный салон.

В 2016 году Блиновская победила в конкурсе красоты «Миссис Россия International». В 2018 году вместе с мужем и детьми переехала в Москву. Тогда же она зарегистрировала товарный знак «Марафон желаний».

В 2020 году, по данным Forbes, заработок Блиновской составил порядка 300 миллионов рублей. В том же году исполнилась ее заветная мечта — о ней сняли фильм «Марафон желаний», в котором Блиновская не только сыграла саму себя, но и выступила продюсером проекта.

В 2021 году Блиновская отметила 40-летний юбилей. По ее признанию, на организацию праздника в пятизвездочной гостинице на Алтае она потратила более 200 миллионов рублей. Его вели шоумен Иван Ургант и журналистка Ксения Собчак, в мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Нюша, группа «Звери» и другие артисты.

В 2022 году число подписчиков Блиновской в социальных сетях достигло шести миллионов.

«Марафон желаний» — это онлайн-курс, который состоит из 20-30 занятий. Каждый «урок» включает задание — составить список желаний или вещей, на которые участник никогда бы не решился.

Стоимость участия в марафоне колеблется от 3 до 10 тысяч рублей. Всего у ее пять проектов с разной стоимостью.

Как заявляет Блиновская в описаниях к марафону, по окончании двухмесячного курса участники смогут справиться с психологическими проблемами и научатся предпринимать конкретные действия, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Проекты Блиновской нередко приравнивают к инфоцыганству. Некоторые участники утверждают, что она не дает новой информации, а пересказывает содержание тренингов личностного роста других экспертов.