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11:13, 27 апреля 2023Силовые структуры

Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 миллионов рублей. Что стоит за ее делом?

СКР задержал блогера Елену Блиновскую за неуплату налогов на 918 миллионов рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская задержана по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет России (СКР) возбудил против нее уголовное дело. Она стала третьим российским блогером, попавшим под следствие из-за сокрытия от государства своих огромных доходов.

Блиновскую задержали у границы с Белоруссией

О том, что против нее возбуждено уголовное дело, Елена Блиновская узнала накануне, 26 апреля. В тот день она выступала на бизнес-форуме AmoCRM, рассказывая о построении личного бренда.

Решив не вступать во взаимодействие с российской правоохранительной системой, Блиновская купила билет на самолет в Алматы с ранним вылетом 27 апреля.

Однако, ночью блогера предупредили о том, что силовики намерены задержать ее в московском аэропорту до отлета.

Тогда Блиновская резко сменила план, вызвав Maybach с водителем, и поехала на нем в сторону Белоруссии. Но правоохранители опередили Блиновскую — ее задержали в районе Смоленска, недалеко от государственной границы.

Блогера обвинили в неуплате налогов

По данным СКР, Блиновская оказывала информационные услуги в интернете, используя схему «дробления» бизнеса. Она занижала свои доходы, в результате чего не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц. Денежные средства блогер легализовала путем совершения финансовых операций.

Следствие считает, что в 2019-2021 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей.

Блогер, отмечают в СКР, в течение двух лет подавала в налоговую службу декларации с ложными сведениями. А все доходы от «Марафонов желаний» поступали на расчетные счета 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, находившихся на упрощенной системе налогообложения, но подконтрольных Блиновской.

Еще 43 миллиона рублей она легализовала путем их перечисления на оплату автомобиля супруга и оборудования для его фирмы, а также товаров для компании сестры мужа, выступление артиста у нее дома и проведение праздничного мероприятия в августе 2021 года.

Уголовное дело против Блиновской было возбуждено СКР на основании материалов налоговой службы.

Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и управления ФСБ по Москве и Московской области. Они вместе со следователями проводят обыски в офисе и по месту жительства Блиновской.

Блиновская стала третьим популярным блогером под следствием

Еще до задержания Блиновской, в минувшем марте, фигуранткой уголовного дела стала 30-летняя Валерия Чекалина или Лерчек (Lerchek) — блогерша с многомиллионной аудиторией, создательница бренда косметики Letique, автор популярных марафонов и курсов.

Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

Вместе с мужем Чекалиной запретили пользоваться интернетом — таким образом суд перекрыл главный источник их доходов.

Затем правоохранители обратили внимание на инфлюэнсера Александру Митрошину, автора популярного курса «Инсталогия».

Она не уплатила в бюджет 120 миллионов рублей. Блогерша уехала из России в начале 2022 года. Судя по ее аккаунтам в соцсетях Митрошина осела в Дубае.

После возбуждения этих дел появилась информация, что следующей фигуранткой уголовного дела станет Блиновская. Некоторые участницы ее марафона обратились в правоохранительные органы с жалобами на обман и полиция начала проверку по факту мошенничества.

Блиновская отвергла эти обвинения и заявила, что налоговики уже на протяжении года проверяют блогеров и заверила, что ей не грозят проблемы с фискальной службой.

«Марафон желаний» Блиновской

Елена Блиновская родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Окончила Ярославский государственный университет имени Демидова по направлению «экономика». В 2020 году она прошла программу профпереподготовки «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса» в МГУ.

Начинала Блиновская с работы бухгалтера, затем открывала ветеринарную клинику, рекламное агентство и свадебный салон.

В 2016 году Блиновская победила в конкурсе красоты «Миссис Россия International». В 2018 году вместе с мужем и детьми переехала в Москву. Тогда же она зарегистрировала товарный знак «Марафон желаний».

В 2020 году, по данным Forbes, заработок Блиновской составил порядка 300 миллионов рублей. В том же году исполнилась ее заветная мечта — о ней сняли фильм «Марафон желаний», в котором Блиновская не только сыграла саму себя, но и выступила продюсером проекта.

В 2021 году Блиновская отметила 40-летний юбилей. По ее признанию, на организацию праздника в пятизвездочной гостинице на Алтае она потратила более 200 миллионов рублей. Его вели шоумен Иван Ургант и журналистка Ксения Собчак, в мероприятии приняли участие Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Нюша, группа «Звери» и другие артисты.

В 2022 году число подписчиков Блиновской в социальных сетях достигло шести миллионов.

«Марафон желаний» — это онлайн-курс, который состоит из 20-30 занятий. Каждый «урок» включает задание — составить список желаний или вещей, на которые участник никогда бы не решился.

Стоимость участия в марафоне колеблется от 3 до 10 тысяч рублей. Всего у ее пять проектов с разной стоимостью.

Как заявляет Блиновская в описаниях к марафону, по окончании двухмесячного курса участники смогут справиться с психологическими проблемами и научатся предпринимать конкретные действия, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Проекты Блиновской нередко приравнивают к инфоцыганству. Некоторые участники утверждают, что она не дает новой информации, а пересказывает содержание тренингов личностного роста других экспертов.

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Любовь Ширижик
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