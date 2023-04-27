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11:30, 27 апреля 2023Экономика

Россияне нашли способы обойти санкции

РБК: 25% россиян открыли карты для оплаты за границей

Фото: Unsplash

Часть российских граждан сумела приспособиться к санкциям против банковской системы страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса РБК.

Около 25 процентов респондентов сказали, что открыли себе банковские карты, которыми можно расплачиваться за границей и в зарубежных онлайн-магазинах. 10 процентов опрошенных для таких операций прибегают к услугам посредников или используют чужие карты. При этом большинство граждан (65,2 процента) ответили, что не имеют таких карт.

О закрытии валютных вкладов в долларах и евро рассказали 26,6 процента опрошенных. 21,5 процента граждан заявили о намерении продолжить хранить такие накопления, а 3,4 процента планируют открыть валютные вклады. При этом половина россиян заявила, что таких вкладов в банках у них нет, к тому же они не собираются открывать их в будущем. Вкладами в валютах дружественных стран владеют только 7,4 процента участников исследования (в опросе упоминались китайский юань, дирхам ОАЭ, бразильский реал, армянский драм и казахстанский тенге).

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Пострадавшими от заморозки иностранных ценных бумаг себя считают 26,4 процента респондентов. При этом акциями российских компаний владеют 33,7 процента опрошенных, а 8,7 процента планируют их покупку. Не имеют и не планируют приобретать российские бумаги 46,7 процента граждан.

Опрос проводился в марте-апреле 2023 года на платформах РБК и рейтингового агентства НКР. В нем приняли участие около трех тысяч респондентов.

Масштабные санкции против российской финансовой системы были введены в марте 2022 года. Под них попали почти все значимые банки страны, они столкнулись с отключением от международной системы платежей SWIFT и принудительным закрытием счетов за границей. Также был запрещен ввоз в Россию наличных долларов и евро. Все это осложнило проведение валютных операций.

Тогда же платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России. Их карты, выпущенные на территории страны, перестали работать за рубежом, а иностранные карты этих платежных систем не поддерживаются в торговых точках и банкоматах РФ. Для платежей за границей россияне могут использовать карты, открытые в иностранных кредитных организациях, а также платежные системы «Мир» и UnionPay — в ограниченном числе стран и торговых точек.

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Влада Горячева
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