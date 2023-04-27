Названы регионы России с резко подорожавшей арендой частных домов

«Мир квартир»: аренда частных домов подорожала в Алтайском крае и Саратовской области

С января по апрель аренда частных домов сильнее всего подорожала в Алтайском крае и Саратовской области — на 49 процентов. Регионы России с резким ростом цен на съемную загородную недвижимость назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Второе место по этому показателю заняла Удмуртия — там арендные ставки выросли на 44 процента. Специалисты отметили, что съемные дома подорожали в 60 из 82 исследованных регионов. В одном регионе цены не изменились, а в 21 — снизились. Сильнее всего арендные ставки домов уменьшились в Кировской (минус 27 процентов), Курганской (минус 18 процентов) и Ульяновской областях (минус 17 процентов). В Москве цены снизились на 0,5 процента, а в Санкт-Петербурге — на 4 процента.

В целом по России аренда частных домов с начала года подорожала в среднем на 10,5 процента, до 32,6 тысячи рублей в месяц. Относительно значений января-апреля 2022 года съемные дома в стране подорожали на 11 процентов, уточнили аналитики.

«В прошлом году стоимость аренды падала весь год, за исключением летнего сезона. В этом году цены не только восстановились, но и немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съема дачи на лето. Те, кто предпочел долгосрочную аренду дома вместо квартиры, тоже имеют свой резон: из расчета на единицу площади она дешевле», — пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее стали известны города России с сильно подешевевшими съемными квартирами. Лидером рейтинга оказался Волгоград — в первом квартале 2023 года арендные ставки в этом городе снизились на 19 процентов относительно аналогичного периода в 2022-м, до 19,8 тысячи рублей в месяц. Второе место по этому показателю занимает Воронеж — там арендные ставки за год уменьшились на 16 процентов, до 22,6 тысячи рублей в месяц. На третьей строчке оказалась Пермь — там аренда квартир подешевела на 15 процентов, до 20,6 тысячи рублей в месяц.