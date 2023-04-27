Теннисистка из РФ рассказала о последствиях снятия с рейса польской авиакомпании

Дьяченко заявила, что потеряла пару тысяч евро из-за снятия с рейса польской авиакомпании

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о последствиях снятия с рейса польской авиакомпании LOT. Ее слова приводят «Известия».

Спортсменка заявила, что потеряла «пару тысяч евро» из-за этого инцидента. «Ну и к тому же потеря времени, потери в рейтинге. Есть дни соревнования, которые по срокам нужны для заявки на "Ролан Гаррос". И пропущенный турнир в Корсике как раз шел в зачет», — добавила теннисистка.

24 апреля стало известно, что сотрудники LOT не пустили Дьяченко на рейс из Каира в Варшаву, сославшись на правила авиакомпании. Спортсменка рассказала, что ей пришлось на 18 часов задержаться в египетском аэропорте. Из-за этого она пропустила соревнования в Ницце, куда планировала добраться с пересадкой в Польше.

32-летняя Дьяченко занимает 250-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один титул на турнирах организации в парном разряде.