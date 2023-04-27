Samsung вернет в смартфоны чипы собственного производства

SamMobile: в смартфонах Samsung появятся процессоры Exynos вместо сторонних от Qualcomm

Компания Samsung вернет фирменные процессоры Exynos в свои флагманские смартфоны. Об этом сообщает издание SamMobile.

Авторы медиа сослались на внутреннюю переписку топ-менеджеров корпорации с вице-президентом подразделения DS в Samsung LS Хекманом Квоном. Последний отметил, что смартфоны Galaxy должны быть снова укомплектованы чипами Exynos, которые производила Samsung.

По словам журналистов, точно неизвестно, когда процессоры Exynos появятся в устройствах корейского бренда, заменив сторонние чипы от Qualcomm. Специалисты напомнили, что Samsung обычно тестирует новые компоненты в смартфонах серии Galaxy S, которые анонсирует в начале года. Поэтому можно предположить, что процессорами Exynos укомплектуют аппараты Galaxy S24.

Согласно последней утечке из компании, Samsung может оснастить своим новым чипом Exynos 2400 только базовый телефон Galaxy S24, тогда как более продвинутые устройства Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra получат процессор Snapdragon 8 Gen 3. Samsung применяла фирменные чипы в смартфонах до 2023 года — выпущенные в февраля девайсы линейки Galaxy S23 оснащены процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ранее инсайдеры выяснили, что корпорация Samsung обратится к технологиям создания батарей для электромобилей при производстве своего нового флагмана. Новый метод обеспечит создание аккумуляторов большей плотности.