Эрдоган заявил о планах экономить на закупках газа с помощью АЭС

Глава Турции Эрдоган заявил об экономии на закупках газа $1,5 млрд с помощью АЭС «Аккую»

Работа АЭС «Аккую» позволит Турции экономить на закупках газа за рубежом до 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Об этом во время церемонии завоза ядерного топлива на атомную станцию заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, присоединение Турции к «атомному клубу» снизит ее зависимость от иностранных энергоносителей. Все четыре энергоблока планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году, они смогут обеспечить десять процентов потребления электроэнергии в стране.

На прошлой неделе Эрдоган запустил поставки газа с месторождения Сакарья в Черном море. Церемония состоялась на газоперерабатывающем комплексе «Фильос» в провинции Зонгулдак на севере Турции. Поставки начнутся с объема 10 миллионов кубометров газа в сутки (3,6 миллиарда кубометров в год), а в итоге дойдут до 40 миллионов кубометров. Проект позволит покрыть 30 процентов потребности страны в газе.

В настоящее время Турция импортирует 99,5 процента всего потребляемого газа. После радикального сокращения поставок российского газа в Европу в 2022 году республика стала самым крупным клиентом «Газпрома». Прокачка газа в нее ведется по газопроводу «Голубой поток» и одной из двух ниток газопровода «Турецкий поток».

Таким образом, запуск АЭС стал для Эрдогана уже второй за последние семь дней церемонией, связанной с обретением Турцией большей энергонезависимости. Обе они прошли на фоне предстоящих президентских выборов, первый тур которых должен состояться 14 мая.