Влияние сообщений об ухудшении здоровья Эрдогана на президентские выборы оценили

Политолог Тарасов: сообщения об ухудшении здоровья Эрдогана могут вызвать симпатию

Сообщения в средствах массовой информации (СМИ) об ухудшении здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов могут вызвать сочувствие и симпатию среди населения. Так оценил влияние подобного рода новостей на президентские выборы в Турции эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру».

25 апреля Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. После длительной паузы президент Турции вернулся и рассказал, что подхватил желудочный грипп.

Позднее врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов. На 26 апреля у него были запланированы несколько мероприятий в рамках предвыборной кампании.

«Нет секрета в том, что у нынешнего президента Турции есть какие-то проблемы со здоровьем. Он периодически проходит обследование», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Но то, что произошло — это неожиданный сценарий. Ситуация, вне всякого сомнения, нештатная Станислав Тарасов эксперт по проблемам стран Ближнего Востока

«Эрдоган сейчас, что называется, находится в состоянии подстреленной утки. Тем не менее к нему в этой ситуации можно проявить сочувствие, потому что боец ведет бой до конца, даже не жалея своего здоровья. Это может вызвать повышенную симпатию среди населения. Поэтому пока сложно делать однозначные выводы о влиянии на предвыборную гонку», — заявил Тарасов.

При этом политолог подчеркнул, что в последнее время Эрдоган стал набирать очки и обгонять оппозицию. Хотя временами по замерам она его опережала.

26 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Однако в администрации президента Турции опровергли информацию об инфаркте у лидера страны. «Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности», — отреагировали в администрации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 14 мая в стране пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. Единственным соперником нынешнего главы государства в президентской гонке станет кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.