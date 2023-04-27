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00:42, 27 апреля 2023Мир

Администрация Эрдогана отреагировала на информацию об инфаркте у лидера Турции

Администрация президента Турции опровергла информацию об инфаркте у Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли информацию об инфаркте у лидера страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности», — отреагировали в администрации.

Ранее член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан в комментарии «Ленте.ру» заявил, что Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе, а не перенес инфаркт.

В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что состояние турецкого лидера «очень хорошее», у него «легкая простуда».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам 25 апреля. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Марина Совина
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