Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 26 апреля 2023Мир

Член Совбеза Турции ответил на слухи об инфаркте у Эрдогана

Член Совбеза Турции Эрхан опроверг слухи об инфаркте у президента страны Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента Турции / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе, а не перенес инфаркт. Так на слухи о здоровье турецкого лидера ответил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш (Стамбул), в комментарии «Ленте.ру».

Эрхан напомнил, что турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира во вторник, 25 апреля. После небольшого перерыва он продолжил интервью и извинился перед зрителями, пояснив, что заболел. «Сегодня он весь день отдыхал дома и отменил предвыборные митинги», — рассказал советник Эрдогана.

Эрхан опроверг слухи о том, что турецкий лидер якобы перенес инфаркт, и назвал подобные спекуляции «наглядным примером того, как социальные сети могут быть опасно использованы коварными и безответственными людьми».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам 25 апреля. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

На следующий день, 26 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что Эрдоган якобы перенес инфаркт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина ШварцманМарина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области заявили о переброске войск из Центральной Украины
На ферме родился теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами
Кадыров сообщил об отправке спецподразделения ОМОН «Ахмат-1» в зону СВО
Роспотребнадзор назвал самый заразный штамм коронавируса
В российском городе автокран сбил девочку
Названы наиболее востребованные в ближайшие годы IT-специальности
Китай заявил о готовности сотрудничать с Украиной
США и Южная Корея согласовали механизм консультаций в случае атаки КНДР
Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России
В США объявили о выходе из IBA из-за допуска россиян к турнирам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.