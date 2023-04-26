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23:45, 26 апреля 2023Мир

Вице-президент Турции прокомментировал состояние Эрдогана

Вице-президент Турции Октай заявил, что состояние президента Эрдогана очень хорошее

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Вице-президент Турции Фуат Октай прокомментировал состояние президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после слухов о перенесенном инфаркте. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, состояние турецкого лидера «очень хорошее». «Мы находимся в постоянном контакте. У него легкая простуда», —заверил Октай.

Ранее член Совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Эрдоган заболел желудочным гриппом из-за активных предвыборных мероприятий на открытом воздухе, а не перенес инфаркт. «Сегодня он весь день отдыхал дома и отменил предвыборные митинги», — рассказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам 25 апреля. Врачи запретили ему выступать на публике накануне выборов, которые пройдут в стране 14 мая.

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Марина Совина
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