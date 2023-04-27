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16:13, 27 апреля 2023Наука и техника

Названо преимущество вертолета Ка-52

Эксперт Суконкин назвал бортовой комплекс обороны «Витебск» преимуществом вертолета Ка-52

Кадр: Telegram-канал Fighterbomber

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» оснащают бортовым комплексом обороны (БКО) Л-370 «Витебск», который защищает машину от зенитных ракет. Преимущество вертолета назвал военный эксперт Алексей Суконкин в своем Telegram-канале.

Он вспомнил, как много лет назад генеральный конструктор фирмы «Камов», Герой России Сергей Михеев рассказывал ему, что современное видение боя подразумевает обязательное наличие на боевом вертолете БКО.

«И каждый Ми-28, который я видел на Донбассе, летал только в сопровождении Ка-52. Под прикрытием "Витебска", стоящего на "Аллигаторе"», — пишет Суконкин.

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23 января 2023

БКО «Витебск» предназначен для предупреждения экипажа о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата, пусках управляемых ракет по нему и противодействия ракетам с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения (ГСН). БКО может применять пассивные помехи и активную защиту для нарушения работы ГСН ракет.

В августе 2022 года гендиректор концерна «Радиоэлектронные технологии» Александр Пан сообщил, что БКО «Витебск» усовершенствуют с учетом опыта, полученного в ходе боевых действий.

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Даниил Иринин
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