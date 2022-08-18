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Российский «Витебск» усовершенствуют с учетом опыта спецоперации

КРЭТ усовершенствует комплекс обороны вертолетов «Витебск» с учетом опыта СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) усовершенствует бортовой комплекс обороны вертолетов (БКО) «Витебск» с учетом опыта, полученного в ходе боевых действий. Об этом заявил гендиректор концерна Александр Пан на форуме «Армия-2022», передает ТАСС.

«У нас есть обратная связь по применению комплексов серии "Витебск". С учетом полученных рекомендаций мы проводим их доработки», — отметил он.

Комплекс Л-370 «Витебск» предназначен для предупреждения экипажа о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата, а также о фактах пуска по нему ракет. Комплекс может генерировать оптические и радиоэлектронные помехи для защиты вертолета. Как напоминает агентство, этот комплекс использовался в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

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В июле RT сообщал, что российские штурмовики Су-25СМ3 получили бортовой комплекс обороны «Витебск».

В мае источник РИА Новости рассказал, что в ходе спецоперации БКО «Витебск», который несут российские ударные вертолеты, за боевой вылет отражает до пяти украинских ракет.

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Даниил Иринин
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