Microsoft ответил на блокировку сделки с Activision Blizzard

Microsoft: решение по сделке с Activision Blizzard пошатнуло доверие к Великобритании

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что решение Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировать сделку с Activision Blizzard «пошатнуло доверие» технологического бизнеса к стране. Его слова в интервью радио «Би-би-си» приводит Reuters.

Cмит сказал, что компания, вероятно, пережила «самый мрачный день» за 40 лет работы в Соединенном Королевстве. Он отметил, что стране нужно обратить внимание на то, какое послание она отправила своими действиями всей технологической индустрии. «Если правительство хочет привлекать инвестиции и создавать рабочие места, ему нужно присмотреться к роли CMA и этой сделке», — добавил он.

По мнению президента Microsoft, решение CMA опровергло заявления страны о том, что она будет более гибкой после Brexit. По словам Смита, компания наладила продуктивное сотрудничество с регулирующими органами Евросоюза, но в Великобритании этого сделать не удалось. «ЕС является более привлекательным местом для открытия бизнеса, если вы планируете продать его когда-либо в будущем, чем Соединенное Королевство», — пояснил он.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака отметил, что слова Смита «не подтверждаются фактами». Он считает, что в Великобритании по-прежнему чрезвычайно привлекательный технологический сектор и растущий рынок игр, а активное взаимодействие с Microsoft и другими компаниями будет продолжено.

При этом исполнительный директор CMA Сара Карделл заявила, что решение регулятора было принято после анализа ситуации в отрасли и является правильным для Великобритании. Она обратила внимание на то, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) также настаивала на том, чтобы сделка была заблокирована из-за опасений по поводу конкуренции.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое действует независимо от правительства, заблокировало сделку Microsoft и Activision Blizzard 26 апреля, заявив, что она может снизить конкуренцию на зарождающемся рынке облачных игр. Акции создателя Call of Duty рухнули по итогам торгового дня на 11,45 процента. Позднее Microsoft заявил, что подаст апелляцию при «активной» поддержке Activision. Директор Wedbush Securities Майкл Пачтер отметил, что у американского IT-гиганта есть шансы выиграть апелляцию, если он пойдет на уступки.