Нурмагомедов дал совет американскому бойцу UFC

Мухаммад заявил, что Хабиб Нурмагомедов советовал ему просить пятираундовый бой с Бернсом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад рассказал о совете, который дал ему бывший чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов перед поединком с бразильцем Гилбертом Бернсом. Слова спортсмена приводит ESPN.

«Он сказал: "Брат, я думаю, тебе стоит провести пять раундов". Я сказал: "Это хорошая мысль". Я парень, который становится сильнее по ходу поединка», — заявил Мухаммад.

Схватка Мухаммада и Бернса состоится на турнире UFC 288. Бой пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, США.

34-летний американец за карьеру одержал 22 победы и потерпел три поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся. В активе 36-летнего бразильца 22 выигранных боя и пять поражений.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных боях по правилам MMA. Последний поединок россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.