Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Лейла Фернандес
Мадрид (ж)
Варвара Грачёва
1:2
Завершен
Сиюй Ван
Мадрид (ж)
Виктория Хименес-Касинцева
1:2
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Мадрид (ж)
Челси
0:2
Завершен
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Манчестер Сити
4:1
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Бостон Брюинз
3:4
Завершен
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
06:00, 27 апреля 2023Спорт

Нурмагомедов дал совет американскому бойцу UFC

Мухаммад заявил, что Хабиб Нурмагомедов советовал ему просить пятираундовый бой с Бернсом
Белал Мухаммад

Белал Мухаммад. Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад рассказал о совете, который дал ему бывший чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов перед поединком с бразильцем Гилбертом Бернсом. Слова спортсмена приводит ESPN.

«Он сказал: "Брат, я думаю, тебе стоит провести пять раундов". Я сказал: "Это хорошая мысль". Я парень, который становится сильнее по ходу поединка», — заявил Мухаммад.

Схватка Мухаммада и Бернса состоится на турнире UFC 288. Бой пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, США.

34-летний американец за карьеру одержал 22 победы и потерпел три поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся. В активе 36-летнего бразильца 22 выигранных боя и пять поражений.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных боях по правилам MMA. Последний поединок россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Администрация Эрдогана ответила на сообщения об инфаркте у президента. Что говорят о состоянии политика?
Минобороны отчиталось о поражении 130 целей ВСУ
В Минобороны рассказали о работе «Ураганов» в зоне СВО
Нурмагомедов дал совет американскому бойцу UFC
Возможность меньше платить за свет захотели дать всем российским дачникам
Россиян предупредили о самом популярном виде мошенничества в майские праздники
Военный аналитик предрек судьбу F-16 на Украине
В Аргентине заявили о переходе на оплату импорта из Китая в юанях
Медик рассказал о причинах гибели военнослужащих в зоне СВО
Россиянка поехала в Подмосковье и описала отдых фразой «жаль потраченных денег»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.