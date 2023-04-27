В Польше пожаловались на неспособность исключить Россию из ООН

Постпред Польши в ООН Щерский заявил о неспособности исключить Россию из организации

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался в беседе с Polskie Radio на неспособность исключить Россию из всемирной организации.

«Россия не избиралась в Совет Безопасности ООН или для председательствования нем. Это обусловлено законом. Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав ООН, а для этого необходимо единодушие», — заявил Щерский.

По его словам, сегодня для такого решения «нет большинства». При этом Щерский призвал изменить существующий «мировой порядок».

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил против попыток исключить Россию из Совбеза ООН. Он сообщил, что провел долгую беседу с главой МИД России Сергеем Лавровым, и поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. По его мнению, эти меры «нацелены на восстановление мира на Украине». Зеленский отметил, что ООН не способна эффективно реагировать на спецоперацию России на Украине.