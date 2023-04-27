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21:22, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии заявили о длинном списке имеющих запрет на въезд в страну россиян

Премьер Молдавии Речан заявил о наличии списка россиян, которым запрещен въезд в страну
Дорин Речан

Дорин Речан. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала TV8 рассказал о наличии у властей страны длинного списка россиян, которым запрещен въезд в республику, однако пока он не был опубликован. Он уточнил, что в нем находятся официальные лица России.

«У Молдавии есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. Этот список не опубликован», — заявил политик.

По его словам, некоторые из них узнают о том, что они находятся в этом списке, когда приезжают в страну, а другие знают об этом заранее. Речан пообещал, что в будущем данный список будет опубликован, отметив, что пока у властей не таких планов.

Также он пояснил, что помимо официальных лиц России в нем присутствуют имена ряда российских деятелей культуры, участвующие в избирательных кампаниях в Молдавии, например Филипп Киркоров.

Ранее Речан заявил, что граждан, каким-либо образом демонстрирующих георгиевскую ленту 9 мая, будут штрафовать. По его словам, сейчас Министерство внутренних дел страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будут наказывать за георгиевскую ленту.

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Марина Совина
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