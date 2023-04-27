Названы основные стереотипы о рынке недвижимости популярного турецкого курорта

Риелтор Леденева сообщила, что недвижимость в Аланье перестала быть очень доступной

Жилье в турецкой Аланье, вопреки убеждениям многих россиян, перестало быть очень доступным и по стоимости приблизилось к европейскому. Об этом и других основных стереотипах о рынке недвижимости популярного курорта «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела продаж компании BEST HOUSE ALANYA Валентина Леденева.

По словам риелтора, по сравнению с годом-полтора назад жилье в Аланье значительно подорожало и найти объекты дешевле, чем в этом городе, можно в Объединенных Арабских Эмиратах, на Кипре. Однако несмотря на то что недвижимость в Аланье прибавила в цене, она подчеркнула, что не может назвать местные цены заоблачными.

Кроме того, Леденева отметила, что Аланья перестала быть городом исключительно для отдыха и инвестиций — там больше нет недостатка в инфраструктуре, необходимой для повседневной жизни. Очередным стереотипом она назвала убежденность в том, что в городе есть только элитная недвижимость, — там доступны не только высокобюджетные объекты, но и так называемые турецкие дома без бассейнов и без инфраструктуры, которые зачастую расположены достаточно далеко от моря. Наконец, среди стереотипов специалист выделила такой, как вера в то, что жилье в Аланье зимой не продается и не покупается — напротив, в холодное время года люди готовы приезжать «точечно и сразу с деньгами». Однако в случае с рынком аренды и с получением дохода от сдачи объекта в аренду, добавила она, сезонность имеет большое значение.

Риелтор также развеяла миф о том, что для покупки жилья в Аланье с целью получения прибыли необходимо быть профессиональным инвестором. «Для удачных инвестиций в недвижимость Алании не обязательно быть профессиональным инвестором — для этого достаточно найти людей, которые знают, как это делается, и с которыми удалось выстроить доверительные отношения. При этом это не должно быть очень крупное агентство, так как такие организации сами выкупают интересные объекты, и для конечного потребителя такой объект выходит по рыночной цене», — дала рекомендацию эксперт. Леденева отметила, что поиск грамотных помощников необходим еще и потому, что рынок недвижимости в Аланье не является полностью белым — в основном сделки проходят за наличный расчет, а не со счета на счет.

В апреле эксперты компании Easyhome Turkey пришли к выводу, что Аланья заняла второе место в списке самых популярных городов у россиян для покупки недвижимости в Турции. По итогам первого квартала на эту локацию пришлось 28,67 процента от общего спроса со стороны граждан России.