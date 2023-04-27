Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:30, 27 апреля 2023Среда обитания

Названы основные стереотипы о рынке недвижимости популярного турецкого курорта

Риелтор Леденева сообщила, что недвижимость в Аланье перестала быть очень доступной

Фото: Aram Sabah / Unsplash

Жилье в турецкой Аланье, вопреки убеждениям многих россиян, перестало быть очень доступным и по стоимости приблизилось к европейскому. Об этом и других основных стереотипах о рынке недвижимости популярного курорта «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела продаж компании BEST HOUSE ALANYA Валентина Леденева.

По словам риелтора, по сравнению с годом-полтора назад жилье в Аланье значительно подорожало и найти объекты дешевле, чем в этом городе, можно в Объединенных Арабских Эмиратах, на Кипре. Однако несмотря на то что недвижимость в Аланье прибавила в цене, она подчеркнула, что не может назвать местные цены заоблачными.

Кроме того, Леденева отметила, что Аланья перестала быть городом исключительно для отдыха и инвестиций — там больше нет недостатка в инфраструктуре, необходимой для повседневной жизни. Очередным стереотипом она назвала убежденность в том, что в городе есть только элитная недвижимость, — там доступны не только высокобюджетные объекты, но и так называемые турецкие дома без бассейнов и без инфраструктуры, которые зачастую расположены достаточно далеко от моря. Наконец, среди стереотипов специалист выделила такой, как вера в то, что жилье в Аланье зимой не продается и не покупается — напротив, в холодное время года люди готовы приезжать «точечно и сразу с деньгами». Однако в случае с рынком аренды и с получением дохода от сдачи объекта в аренду, добавила она, сезонность имеет большое значение.

Материалы по теме:
В поисках рая. Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
В поисках рая.Россияне бросились искать жилье за границей. Как купить виллу на берегу океана по цене «однушки» в Перми?
11 марта 2023
Восточные сладости. Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
Восточные сладости.Россияне скупают недвижимость в Турции. Во сколько обойдется теплое море и «золотой» паспорт?
22 августа 2022

Риелтор также развеяла миф о том, что для покупки жилья в Аланье с целью получения прибыли необходимо быть профессиональным инвестором. «Для удачных инвестиций в недвижимость Алании не обязательно быть профессиональным инвестором — для этого достаточно найти людей, которые знают, как это делается, и с которыми удалось выстроить доверительные отношения. При этом это не должно быть очень крупное агентство, так как такие организации сами выкупают интересные объекты, и для конечного потребителя такой объект выходит по рыночной цене», — дала рекомендацию эксперт. Леденева отметила, что поиск грамотных помощников необходим еще и потому, что рынок недвижимости в Аланье не является полностью белым — в основном сделки проходят за наличный расчет, а не со счета на счет.

В апреле эксперты компании Easyhome Turkey пришли к выводу, что Аланья заняла второе место в списке самых популярных городов у россиян для покупки недвижимости в Турции. По итогам первого квартала на эту локацию пришлось 28,67 процента от общего спроса со стороны граждан России.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан
ФБР заявило о превышающем в 50 раз числе хакеров у Китая
Глава НАСА рассказал об «иронии» в сотрудничестве России и США в сфере космоса
«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
На Украине усомнились в контрнаступлении ВСУ
Названы основные стереотипы о рынке недвижимости популярного турецкого курорта
Посол США отказалась считать россиян врагами
Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк
В Молдавии заявили о длинном списке имеющих запрет на въезд в страну россиян
Оральный секс назвали фактором риска развития рака гортани
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.