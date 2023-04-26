Названы самые популярные у россиян города для покупки жилья в Турции

Easyhome Turkey: самым популярным городом для покупки жилья в Турции стал Стамбул

По итогам первого квартала 2023 года самым популярным городом Турции для приобретения недвижимости среди россиян стал Стамбул. Наиболее востребованные города зарубежной страны у покупателей жилья из России «Ленте.ру» назвали эксперты компании Easyhome Turkey.

По данным специалистов, доля обращений, связанных с приобретением недвижимости в Стамбуле, за период с января по март текущего года составила 30,5 процента от всех запросов россиян. Вторым городом в списке оказалась Аланья, на которую пришлось 28,67 процента от общего спроса. Замкнул тройку Мерсин с долей в 20,1 процента.

По словам руководителя офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Натальи Михайловой, Стамбул является крупнейшим транспортным хабом Турции, который активно застраивается и отлично подходит для вложения средств в недвижимость. Она добавила, что квартиры в городе стоят дешевле, чем в Москве, при этом инфраструктура, сервис и погода там значительно лучше. «В этом мегаполисе всегда есть спрос на жилье как среди местного населения, так и у иностранных инвесторов, и пока этот интерес только растет», — подытожила специалист.

В апреле аналитики компании Best House Alanya пришли к выводу, что в 2022 году Алания оказалась самым востребованным у россиян местом для покупки жилья в Турции. По их данным, на долю этого города пришлось 33,05 процента от общего числа запросов.