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08:07, 27 апреля 2023Россия

Губернатор Свердловской области и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва

Губернатор Свердловской области и глава МЧС вылетели в поселок Сосьва после пожаров
СюжетПожары в России

Фото: Telegram-канал / «Свердловская область»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва после пожаров. Об этом написал департамент информационной политики региона в своем Telegram-канале.

По информации РИА Новости, за последние сутки в результате шести крупных пожаров в регионе уничтожено около 180 строений.

О пожаре в Сосьве стало известно 25 апреля. Прибывшие на место спасатели установили, что огнем было охвачено 20 зданий.

Погибшая женщина жила одна и не смогла самостоятельно выйти на улицу, когда началась эвакуация. Ее тело обнаружили под завалами дома, в котором жила россиянка. Позже в частично уничтоженном пожаром российском поселке нашли тело второй погибшей.

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Юлия Мискевич
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