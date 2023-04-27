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08:45, 27 апреля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 27 апреля отменили или задержали 20 рейсов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В аэропортах Москвы в четверг, 27 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 лайнеров произошел не по расписанию. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованной информации, в аэропорту Внуково задержаны два рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета шести самолетов, два были отменены. В Шереметьево задержали отправление еще трех воздушных судов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

25 апреля дрон-разведчик едва не сорвал взлет российского пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с самолетом, направлявшимся из Москвы во Владикавказ. Неизвестный летательный аппарат двигался точно по траектории движения воздушного судна.

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Валентина Процкова
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