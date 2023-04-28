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14:22, 28 апреля 2023Мир

Россия раскрыла степень готовности к эвакуации граждан из Судана

Посол России в Судане Черновол: посольство продумывает маршруты эвакуации граждан

Фото: Marwan Ali / АР

Посольство России в Хартуме уже продумывает маршруты для возможной эвакуации граждан страны из Судана. Степень готовности маршрутов для вывоза россиян раскрыл посол России в Судане Андрей Черновол, пишет ТАСС.

«Работа по просчитыванию маршрутов возможной эвакуации не прекращается (...), но какие-то подробности будут зависеть от того, какой будет принят план», — отметил он.

Посол также признал, что ситуация в области безопасности в Судане остается напряженной. Столкновения между силовиками и армией продолжаются.

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Ранее МИД России отмечал, что несколько стран обратились к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность их граждан в Судане, в том числе чтобы эвакуировать людей.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти). Аль-Бурхан и Хамидти не поделили власть, раскол между ними наметился еще в 2019 году, когда в стране создали проект переходного периода.

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Елизавета Наумова
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