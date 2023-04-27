Россию попросили помочь с эвакуацией людей из Судана

МИД России: ряд стран обратились к Москве с просьбой помочь эвакуировать людей из Судана

Несколько стран обратились к России с просьбой помочь обеспечить безопасность их граждан в Судане, в том числе чтобы эвакуировать людей, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы находимся в контакте с целым рядом государств. Как вы понимаете, это все сопряжено с вопросами безопасности, поэтому могу заверить, что эта тема в активной проработке», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Москва делает все, чтобы обеспечить безопасность россиян, находящихся в Судане.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти). Аль-Бурхан и Хамидти не поделили власть, раскол между ними наметился еще в 2019 году, когда в стране создали проект переходного периода.