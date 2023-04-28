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19:57, 28 апреля 2023Спорт

Российская девушка-боец провалила взвешивание перед дебютным поединком в UFC

Россиянка Ирина Алексеева провалила взвешивание перед дебютным поединком в UFC
Ирина Алексеева

Ирина Алексеева. Кадр: BOXING TV | MMA | СВЕЖИЕ НОВОСТИ И ИНТЕРВЬЮ / YouTube

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева провалила взвешивание перед дебютным поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вес россиянки составил 63,5 килограмма, что почти на два килограмма превышает разрешенную норму. Соперница Алексеевой, швейцарка Стефани Эггер весит 61,23 килограмма. Решение об отмене поединка или проведении его со штрафным процентом от гонорара в адрес оппонента пока не принято.

Алексеева и Эггер должны были встретиться в октагоне 30 апреля. Для швейцарки это шестой бой в организации.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда, выступает в легчайшем весе. Ранее она принимала участие в боях в другом американском промоушене — Bellator. На ее счету четыре победы и одно поражение. Эггер всего за карьеру одержала семь побед и потерпела три поражения.

Ксения Курашкина
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