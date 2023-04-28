Адвокат Блиновской попросил суд установить запрет на определенные действия

Адвокат Блиновской заявил, что блогер не пыталась скрыться от правосудия и не знала о деле

Адвокат Елены Блиновской попросил суд установить запрет на определенные действия вместо домашнего ареста. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Telegram-канал Daily Storm.

По его данным, защита блогерши считает, что нет обстоятельств для установления домашнего ареста и невозможно подтвердить, будет ли она препятствовать следственным действиям.

Кроме того, как отмечает РИА Новости, адвокат Блиновской уверяет, что подзащитная не пыталась скрыться от правосудия и даже не знала об уголовном деле. При этом она лично отдала силовикам свой загранпаспорт.

На кадрах, предоставленных корреспондентом «Ленты.ру», Блиновская сидит в зале суда. Она все еще прикрывает лицо красным капюшоном.

На допросе блогерша полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Блиновская раскаялась в содеянном.

Российскую блогершу задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Блиновская пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан.