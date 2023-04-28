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02:23, 28 апреля 2023Мир

В США объяснили критическое состояние оборонного сектора

WSJ: США испытывают проблемы в оборонном секторе из-за взрыва завода пороха и помощи Киеву

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters

Оборонный сектор США в настоящее время находится в критическом состоянии в связи со взрывом единственного завода по производству пороха особого типа, а также оказания Украине военной помощи, пишет газета The Wall Street Journal.

«(Взрыв завода. — прим. «Ленты.ру») отключил единственный отечественный источник взрывчатых веществ, на который Минобороны опиралось при производстве патронов, минометных и артиллерийских снарядов, а также ракет "Томагавк"», — сообщает издание.

Уточняется, что речь идет заводе дымного пороха в штате Луизиана, который произошел в 2021 году. Инцидент серьезно сказался на американском военном секторе, ощутимое влияние на который оказывают низкоуровневые оборонные фирмы. В статье сказано, что многие небольшие оборонные предприятия, у которых Пентагон делает заказы, были вынуждены закрыться из-за финансовых убытков, поскольку ведомство обращалось к ним достаточно редко, в связи с чем Вашингтон вынужден приобретать необходимые материалы не только у союзников, но и у врагов.

Помимо этого, как сообщает газета, арсеналы страны пустеют из-за регулярных поставок вооружений Киеву со стороны США и их союзников, у которых почти полностью закончились собственные запаса оружия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что США накачивают вооружениями страну, которая занимается убийством российских граждан.

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Марина Совина
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