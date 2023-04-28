Захарова заявила об убийстве народа России американским оружием на деньги США

Представитель МИД Захарова заявила, что народ России убивают по наводке США и за их деньги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла слова посла США в Москве Линн Трейси о том, что наличие у Вашингтона любого рода разногласий с властями России не означает, что у Соединенных Штатов имеются разногласия с ее народом. Она напомнила о том, что США накачивают вооружениями страну, которая занимается убийством российских граждан.

«Народ России убивают по наводке США, на деньги США, из оружия США, руками режима, приведенного к власти США в результате государственного переворота, срежиссированного США», — написала она.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Рябков исключил, что Россия выразит согласие на односторонние уступки США. По его словам, диалог двух стран возможен только при балансе интересов и анализа со стороны Москва, что он получит по итогам соглашений с Вашингтоном. В противном случае это означало бы дать США «мощнейший повод для того, чтобы резко нарастить нажим».