iPhone 12 mini подешевел в России на 20 тысяч рублей

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 12 mini в России снизилась до 50 тысяч рублей

На российском рынке подешевел iPhone 12 mini. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, в конце апреля компактный девайс оценивался примерно в 50 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали за 70 тысяx — таким образом, цена на устройство снизилась на 20 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 12 mini — находка для тех, кто устал от смартфонов-"лопат". Гаджет миниатюрный, но при этом мощный. Как и современные флагманы Apple, он поддерживает новейшую версию iOS, но при этом может похвастаться низкой ценой», — прокомментировали удешевление девайса журналисты медиа.

Выпущенный осенью 2020 года iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, процессор A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2227 миллиампер-часов. Смартфон имеет фронтальную камеру на 12 мегапикселей, сенсор Face ID, NFC.

Ранее журналисты Hi-Tech Mail.ru зафиксировали, что iPhone 13 подешевел на российском рынке с 80 тысяч до 60 тысяч рублей. По оценкам агентства Counterpoint Research, в 2022 году аппарат от Apple оказался самым популярным смартфоном в мире.