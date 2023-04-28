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14:15, 28 апреля 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые распространенные ошибки при обустройстве гардеробной

Дизайнер Антелава назвала типовую планировку главной ошибкой при обустройстве гардеробной

Фото: SCREEN POST / Unsplash

Типовая планировка и отсутствие системности являются главными ошибками при обустройстве гардеробной, заявила дизайнер, руководитель отдела по работе с дизайнерами компании Mr.Doors Вероника Антелава. Промахи в оформлении пространства для хранения вещей она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Антелава, готовые типовые системы хранения обычно чуть дешевле индивидуально разработанных проектов, однако в реальности они не слишком удобны. В индивидуальных проектах учитываются все необходимые параметры, в том числе физиологические особенности хозяев квартиры — с учетом их роста проектируется высота штанг, наличие специальных подвесных систем, лестниц, обеспечивающих простой доступ к содержимому.

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В качестве еще одной из самых распространенных ошибок при планировании пространства гардеробной Антелава выделила отсутствие системности хранения.

Этот пункт больше относится к привычкам, но тоже важен. Приучитесь с домочадцами занимать персональную выделенную зону и упорядоченно хранить там свои вещи. Для нижнего белья, носков необходимо приобрести специальные кофры, для обуви — коробки, а для дорогостоящих костюмов и платьев закупите защитные чехлы. Зона гардеробной создается для упорядоченности вещей, поэтому старайтесь соблюдать правила их хранения, чтобы избежать захламления

Вероника Антелавадизайнер

Также собеседница «Ленты.ру» рекомендовала задуматься о системе вентиляции в гардеробной. Если в помещении есть стена, выходящая на улицу, стоит проработать установку кондиционера. Если же это по каким-то причинам затруднительно, необходимо провести специальный канал от центральной вытяжки квартиры. Кроме того, не стоит забывать о проветривании помещения гардеробной в качестве превентивной меры, добавила дизайнер.

Последний популярный просчет при обустройстве гардеробной комнаты — недостаточное освещение, объяснила Антелава.

Необходимо продумать необходимое количество осветительных элементов заранее. Это могут быть как точечные споты, например, в зоне украшений, так и подсветка по всему периметру, позволяющая быстро и без затруднений найти необходимое

Вероника Антелавадизайнер

Ранее дизайнер и архитектор Александр Осипов назвал неочевидные ошибки при оформлении интерьера. По его словам, многие пренебрегают выбором текстиля, сосредотачиваясь на других, более очевидных аспектах.

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Наталья Обрядина
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