Европарламент захотел расследовать связи каталонских сепаратистов с Россией

Euractiv: ЕП захотел расследовать связи между каталонскими сепаратистами в Испании и РФ

Европарламент (ЕП) захотел расследовать связи между каталонскими сепаратистами в Испании и Россией. Об этом сообщает портал Euractiv.

В докладе профильного комитета парламента по иностранному вмешательству отмечается, что Евросоюз «обеспокоен широкомасштабным вмешательством России в сепаратистские движения на европейских территориях». При этом в документе не упоминаются никакие европейские регионы, кроме Каталонии.

В свою очередь, каталонский депутат ЕП от партии «Зеленых» Жорди Соле заявила, что целью доклада была дискредитация движение за независимость Каталонии. По ее словам, «связь с Россией — это очередной способ разжечь предубеждения против законного политического самоопределения».

«Правительство Каталонии не имеет и не имело никаких отношений с Россией или людьми, связанными с российским правительством», — прокомментировала инициативу проведения соответствующего расследования глава МИД Каталонии Мериткселл Серрет.

В сентябре 2022 года сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации с требованием независимости от Испании. По разным данным, на массовых демонстрациях присутствовали от 150 до 700 тысяч человек. Позднее глава правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что просит кабмин Испании рассмотреть соглашение о проведении нового референдума о независимости региона.