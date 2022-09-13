Сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации с требованием независимости

В Каталонии около 700 тысяч человек вышли на демонстрации и потребовали независимости

Сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации 11 сентября с требованием независимости от Испании. Видео протестов опубликовала газета La Vanguardia.

По данным гвардии, на акции присутствовали 150 тысяч человек, в то время как организаторы шествия заявили о 700 тысяч участников. На кадрах видно огромную толпу людей с плакатами, выкрикивающих лозунги с призывами к независимости от Мадрида и перевыборам.

Среди тех, кто присутствовал на демонстрации, были члены высшего руководства партии «Вместе за Каталонию» и бывший мэр Барселоны Хавьер Триас.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Тогда более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. После этого бывший глава правительства Карлос Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии и призвал все страны мира признать ее суверенным государством. Позже Верховный суд Испании признал организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже и приговорил их к длительным тюремным срокам, а Пучдемон бежал из страны.